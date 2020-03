Coronavirus, la “fuga” di Higuain: in quarantena a casa, vola in Argentina

Coronavirus – Gonzalo Higuain, fuga da Torino: è volato in Argentina

Jet privato e certificato medico di non positività al Covid-19: così Gonzalo Higuain insieme alla sua famiglia si è presentato all’aeroporto di Torino mentre i motori rombavano sulla pista. Direzione Argentina, il suo Paese natale che raggiungerà attraverso una serie di scali intermedi tra Francia e Spagna visto che i voli diretti sono stati chiusi. Una scelta che sta facendo discutere ma cui le autorità non si sono potute opporre dopo che il giocatore ha presentato i documenti necessari e sono stati effettuati i controlli con lo stesso club bianconero.

Una presa di posizione che sta già facendo discutere molto perché, di fatto, il Pipita è venuto contro le disposizioni del club bianconero che ha imposto la quarantena a tutti i suoi tesserati dopo i casi di positività al Cronovairus di Rugani e, poi, di Matuidi. Al momento non si hanno dichiarazioni da parte della società e non si sa se la partenza fosse stata anticipata al club o sia stata una iniziativa personale.

Le autorità non hanno potuto fermare Gonzalo Higuain e famiglia in volo per l’Argentina perché disponeva del certificato medico valido di non positività e perché avrebbe utilizzato un mezzo di trasporto personale, come il jet privato avendo ricevuto tutti i regolari nullaosta di volo. Il punto della discussione è un altro: il giocatore ha lasciato la propria abitazione, interrompendo l’isolamento e ha deciso di partire durante un’emergenza sanitaria altissima e chiare disposizioni da parte del club.

Le prime ricostruzioni, secondo quanto riferitto dal portale calciofanpage.it, parlano di una partenza comunque comunicata e condivisa con la società: sembra, infatti, che il motivo della improvvisa partenza dell’argentino che ha infranto i protocolli di sicurezza sanitaria in atto, siano state le precarie condizioni di salute della mamma che si trova, appunto, in Argentina.

