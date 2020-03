Cosentino, curva B:”Volevamo donare i soldi della trasferta, ma non sarà possibile”

Le parole sulla videnda

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Cosentino volto storico del tifo organizzato della Curva B il quale ha chiarito come si è svolta la vicenda del donare l’importo del biglietto della sfida contro il Barcellona in beneficenza. Ecco quanto dichiarato:

“Parlo a nome del mio gruppo, essendo impossibilitati ad incontrarci, siamo un po’ legati, ma vogliamo fare tanto. Abbiamo avuto l’idea di fare una sorta di gruppo chiamandolo “Quarantena azzurra”. Cercando di trovare un contatto con l’amministrazione del Cotugno o Pascale e creare un IBAN cosicché con molta trasparenza i tifosi del Napoli, non tifosi o tifosi di qualsiasi altra maglia, possano mettere qualcosa a disposizione. Eravamo partiti con l’idea di dare tutti i soldi della trasferta del Barcellona in beneficenza, circa 255mila euro.Stanotte la TicketOne pare ci sia venuta in sogno e non hanno intenzione di dare i soldi indietro, forse saranno convertiti in voucher. Sarebbe comunque bello mettere su questo tipo di situazione partendo dai tifosi del Napoli e coinvolgere tutta Napoli e la Regione Campania.

Il razzismo da parte del Nord va avanti da anni, noi dobbiamo dimostrare a tutta l’umanità cos’è la sanità napoletana e le menti eccelse de mondo partenopeo. La dimostrazione più grande è quello di dare un segnale importante all’umanità intera. Quarantena azzurra o caffè sospeso, la cosa fondamentale è provare a fare qualcosa”.

