Covid 19, anche il Principe Carlo positivo

Colpita la Royal Family

Come riportato dal Corriere Della Sera, il Principe Carlo è risultato positivo al coronavirus. Un portavoce della famiglia Reale ha fatto sapere che al momento l’erede al trono Inglese ha sintomi lievi e si trova in siolamento. Attualmente insieme alla moglie Camilla, si troverebbe nella residenza scozzese di Balmoral da alcuni giorni, e secondo fonti di palazzo Reuters avrebbe visto la madre l’ultima volta il 12 marzo scorso. Il portavoce ha sottolineato che il figlio di Elisabetta e di Filippo sta continuando a lavorare da casa come nei giorni scorsi. La settimana scorsa la Regina Elisabetta si era trasferita al castello di Windsor per evitare il contagio, in quanto alcuni dipendenti di Buckingham Palace avrebbero contratto il virus.

