Juventus-Chiuso il bilancio in rosso, costi in aumento

Diminuiscono i ricavi per il club bianconero

Come riportato dai colleghi di Calcio€Finanza, Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A., presieduto da Andrea Agnelli, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2019. Il primo semestre dell’esercizio 2019/2020 si è chiuso con una perdita di € 50,3 milioni.

La Juventus ha diramato anche un comunicato attraverso il suo sito ufficiale:

“Per una corretta interpretazione dei dati semestrali si ricorda che l’esercizio sociale di Juventus non coincide con l’anno solare, ma copre il periodo 1° luglio – 30 giugno, che è quello di svolgimento della stagione sportiva – si legge nella nota del club -. L’andamento economico è caratterizzato da una forte stagionalità, tipica del settore di attività, determinata essenzialmente dalla partecipazione alle competizioni europee, in particolare alla UEFA Champions League, dal calendario degli eventi sportivi e dalla Campagna Trasferimenti dei calciatori. Il primo semestre dell’esercizio 2019/2020 si è chiuso con una perdita di € 50,3 milioni che evidenzia una variazione negativa di € 57,8 milioni rispetto all’utile di € 7,5 milioni dell’analogo periodo dell’esercizio precedente.

La perdita di periodo, influenzata dal calendario delle partite (2 gare di Campionato in meno disputate in casa rispetto al primo semestre 2018/2019) deriva principalmente da minori ricavi per € 7,9 milioni, maggiori costi per personale tesserato per € 30,2 milioni, maggiori oneri da gestione diritti calciatori per € 10 milioni, maggiori ammortamenti e svalutazioni sui diritti pluriennali alle prestazioni di calciatori per € 11,4 milioni, maggiori altri ammortamenti per € 2,9 milioni e maggiori oneri finanziari netti per € 2,7 milioni. Tali variazioni sono parzialmente compensate da minori acquisti per prodotti destinati alla vendita per € 3,4 milioni, minori costi per servizi esterni per € 2,8 milioni e minori accantonamenti per € 1,1 milioni.

Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2019 è pari a € 275,6 milioni, in aumento rispetto al saldo di € 31,2 milioni del 30 giugno 2019 a seguito della contabilizzazione di quota parte dell’aumento di capitale (€ 294,6 milioni), al netto dei relativi costi, e per effetto della perdita del semestre (€ -50,3 milioni).

L’Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2019 ammonta a € 326,9 milioni (463,6 milioni al 30 giugno 2019). Il miglioramento di € 136,7 milioni è stato determinato principalmente dall’incasso quasi integrale dell’aumento di capitale (€ 294,6 milioni), parzialmente compensato dagli esborsi legati alle Campagne Trasferimenti (€ -107,5 milioni netti), dai flussi negativi della gestione operativa (€ -24,9 milioni), dai flussi dell’attività di finanziamento (€ -7 milioni) e dagli investimenti in altre immobilizzazioni e partecipazioni (€ -3,4 milioni netti). Inoltre, a seguito della prima applicazione dell’IFRS 16 sono state contabilizzate passività finanziarie per € 15,2 milioni”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dalla Spagna: Barcellona, vietato fallire. Messi costretto a giocare

Bruscolotti:”Napoli-Barcellona? Non sarò allo stadio”

Ufficiale: Napoli-Barcellona, tornelli aperti dalle 17.00

Napoli-Barcellona, De Laurentiis sarà al San Paolo

Napoli – Dieci punti recuperati in trasferta, nessuno in tutta Europa ha fatto meglio

Futuro Lozano, Mino Raiola incontra la società

Top & Flop – Brescia-Napoli, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Gattuso in conferenza stampa:” Vale ancora il discorso dei 40 punti”

Diego Lopez: “Il rigore ha cambiato la partita”

Vergogna a Brescia: “Napoletano coronavirus”

Gattuso:”Ci vuole il veleno,ora la squadra mi piace”

Bonfrisco:”Belotti sarà del Napoli. Var? Bisogna cambiare”

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus: ordinanza per 10 Comuni, oltre 50.000 abitanti

Coronavirus: un morto in Veneto

L’ex marito di Pamela Anderson è già pronto a risposarsi, l’attrice: “Delusa e tradita”