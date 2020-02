Ufficiale: Napoli-Barcellona, tornelli aperti dalle 17.00

La società invita i tifosi a recarsi in anticipo allo stadio

Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, la società ha ufficializzato l’orario dell’apertura dei tornelli allo stadio San Paolo in vista della sfida contro il Barcellona. Ecco il comunicato del club azzurro:

In occasione della gara di Uefa Champions League Napoli vs Barcellona, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 17:00 per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’importante evento calcistico

Si invitano i tifosi napoletani a contribuire alla serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica dei tifosi azzurri, di prendere visione del regolamento d’uso dello Stadio San Paolo, di lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga ed a non utilizzare fumogeni, petardi e qualsiasi altro materiale pirotecnico.

Si ricorda, infine, che per accedere allo Stadio sarà necessario presentare un valido documento di identità, unitamente al titolo di accesso.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Barcellona, De Laurentiis sarà al San Paolo

Napoli – Dieci punti recuperati in trasferta, nessuno in tutta Europa ha fatto meglio

Futuro Lozano, Mino Raiola incontra la società

Top & Flop – Brescia-Napoli, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Gattuso in conferenza stampa:” Vale ancora il discorso dei 40 punti”

Diego Lopez: “Il rigore ha cambiato la partita”

Vergogna a Brescia: “Napoletano coronavirus”

Gattuso:”Ci vuole il veleno,ora la squadra mi piace”

Bonfrisco:”Belotti sarà del Napoli. Var? Bisogna cambiare”

Il Brescia cerca aiuto dal Rigamonti, Napoli ultimo treno

Chiariello contro i tifosi:”Dovete capire la gestione aziendale”

Allarme coronavirus in Lombardia, rinviate 40 partite

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus: ordinanza per 10 Comuni, oltre 50.000 abitanti

Coronavirus: un morto in Veneto

L’ex marito di Pamela Anderson è già pronto a risposarsi, l’attrice: “Delusa e tradita”