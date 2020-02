Bruscolotti:”Napoli-Barcellona? Non sarò allo stadio”

L’ex capitano azzurro non andrà al San Paolo

Giuseppe Bruscolotti, ex bandiera del Napoli, nel corso della trasmissione Campania Sport in onda su Canale 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sfida di champions che attende gli azzuri. Ecco le sue dichiarazioni: “Avevo pensato di andare allo stadio martedì prossimo per vedere Napoli-Barcellona. Ho contattato la società, ma è arrivata una risposta che non mi è piaciuta e così ho desistito. Mi fermo qui perché non ho alcuna intenzione di fare polemica”. Umberto Chiariello ha poi risposto: “Ritengo che l’atteggiamento del Napoli sugli ex sia vergognoso. I calciatori che hanno fatto grande questo club dovrebbero essere trattati con i guanti. De Laurentiis aggiorni il suo calendario: il Napoli è nato molto prima del 2004, quando prese la società”.

