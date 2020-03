Lo Monaco: “Ci auguriamo che il virus svanisca quanto prima, ma il post è una visione apocalittica”

Lo Monaco: lo scenario che sta prendendo più piede è quello che non si possa giocare da qui al prossimo periodo, non si sa quando tutto ciò finirà, diventa una cosa lunga ed in questo momento metterci a discutere o fare ipotesi è davvero futile

Pietro Lo Monaco, consigliere federale FIGC, è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo per parlare degli effetti del coronavirus sulla ripresa dei campionati,

Queste le sue parole:

“Sono stato molto scettico fin dal primo momento sulla ripresa, mi pare stia prendendo luogo anche l’ipotesi l’impossibilità di continuare e avrà conseguenze catastrofiche, non oso immaginare ciò che può succedere alle categorie minori.

Ci auguriamo che il virus svanisca quanto prima, ma il post è una visione apocalittica. Lo scenario che sta prendendo più piede è quello che non si possa giocare da qui al prossimo periodo, non si sa quando tutto ciò finirà, diventa una cosa lunga ed in questo momento metterci a discutere o fare ipotesi è davvero futile.

Ho sentito parlare di contratti e calciomercato, roba d’altro mondo, non si ha il sentore di ciò che sta accadendo. Si tratta di una pandemia, una volta debellata la malattia ci vuole un mese per stabilizzare tutto e tre mesi per i controlli, rischiamo anche per il prossimo campionato. È un massacro che inevitabilmente porterà a riflessioni serie, soprattutto in Serie C”. Conclude Lo Monaco.

