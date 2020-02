Napoli, Koulibaly attaccato dai tifosi sui social – FOTO

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite i suoi canali social dopo la sconfitta casalinga in campionato contro il Lecce: “Dobbiamo reagire come una grande squadra: lavorare e fare punti. Napoli non merita questa classifica”, ha scritto il centrale partenopeo che è finalmente tornato a giocare titolare dopo un lungo periodo di stop dovuto ad un infortunio muscolare. La prestazione del senegalese è stata purtroppo insufficiente.

Le parole del calciatore azzurro hanno suscitato la reazione di numerosi tifosi. Circa in 1400 hanno commentato sui social network le affermazioni di Koulibaly: tante le frasi di incoraggiamento per il difensore. Non è mancata, però, anche qualche espressione di malcontento per il momento vissuto dalla squadra partenopea e per la prestazione non ottimale dello stesso Kalidou:“Via da Napoli”, gli ha scritto qualche supporter in maniera critica, accusandolo di pensare troppo al mercato ed al suo futuro.

