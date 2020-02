Napoli, report allenamento e convocati per il Lecce

Napoli, i 22 convocati dei Gattuso per il match di domani al San Paolo contro il Lecce, out Elmas squalificato, il report dell’allenamento

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Come riporta il sito ufficiale del Club, gli azzurri hanno preparato il match contro il Lecce in programma domani al San Paolo per la 23esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha svolto allenamento sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione a secco.Successivamente torello con la rosa divisa in due gruppi. Di seguito lavoro tecnico tattico e chiusura con partitina a metà campo.

I convocati di Gattuso: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milk, Politano.

