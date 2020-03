Napoli, taglio ingaggi: Koulibaly e Insigne sono quelli che perderebbero più soldi

In attesa di capire quando la Serie A potrà riprendere, uno degli argomenti di queste ultime ore è la possibilità che i club taglino gli stipendi dei calciatori nel caso in cui la stagione non debba chiudersi regolarmente. Cifre alla mano (l’ipotesi è di una decurtazione del 30% per gli stipendi superiori agli 1,5 milioni lordi l’anno), Sportmediaset ha analizzato la possibile perdita dei due giocatori del Napoli che guadagnano di più: Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne.