Reina: “La partita che rigiocherei? Sono 2, Liverpool-Milan e Fiorentina-Napoli”

Pepe Reina ha parlato su Instagram della sua esperienza in Italia: “Al Milan ho legato praticamente con tutti i giocatori, ma la cosa che mi manca di più è la gente che lavora a Milanello. Gattuso? Un uomo vero. il più simpatico? Samu Castillejo. Rimanere in Premier? La formula è quella del prestito di sei mesi fino al 30 giugno, poi ho ancora un anno di contratto con il Milan. Ma nel calcio non si sa mai, giusto? Rigiocare una partita? Liverpool-Milan del 2007 e Fiorentina-Napoli del 2018”.

Morti 2 dipendenti Poste nel bergamasco