Pisacane sul mercato del Napoli: ”Ecco cosa serve!”

Vincenzo Pisacane, procuratore della G.E.V. Sport & Management, ha parlato del prossimo mercato di gennaio a Radio Sportiva. Pisacane ha anche fatto un accenno al mercato del Napoli.

Queste le sue parole:

“Non so se può servire al Milan, ma sicuramente sposta gli equilibri. E’ un attaccante molto forte e fisicamente è ancora un giovanotto, è un colpo alla Ronaldo. Ha altri 2-3 anni”.

“Credo che qualcosa vada fatto perché il modulo di gioco ed il modo di giocare cambiano. Ci sono pochi uomini a centrocampo, serve anche un esterno per rifiatare chi c’è già”.