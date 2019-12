Schira sui rinnovi e sul mercato di gennaio del Napoli

Schira: i l cambio di prestiti Llorente-Politano è possibile, anche se onestamente ad oggi non mi sembra tra le priorità del Napoli

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Napoli Magazine” sul Napoli e sul mercato del club azzurro:

Queste le sue parole:

SU AMRABAT E RRHAMANI

“Il Napoli si sta muovendo in prospettiva. Per l’estate gli azzurri hanno le mani su Amrabat e Rrhamani, un’operazione complessiva da 30 milioni. Ci sono gli ultimi dettagli da limare con gli entourage dei calciatori, ma siamo ai dettagli. Le operazioni sono state gia’ imbastite e chiuse al 95%. Non mi aspetto clamorosi colpi di scena, anche se su Amrabat c’è da discutere su di una possibile clausola rescissoria da inserire, su alcune cifre relative al contratto e ai diritti di immagine, rispetto a Rrhamani che è un’operazione perfezionata”.

SU BOGA

”Il Napoli ha inoltre fatto uno scatto importante per Boga: l’unico pericolo può essere rappresentato dal Chelsea, che ha un’opzione di recompra che non sembra intenzionato ad esercitare: in tal caso il Napoli lo prenderebbe direttamente dal Sassuolo e sarebbe un grande colpo come esterno offensivo. E’ quindi un Napoli molto attivo per l’estate”.

SU TORREIRA

”A gennaio il Napoli cercherà di fare il possibile e l’impossibile per Torreira, sarebbe il calciatore perfetto per modulo, età, essendo del ’96, per la classe, la personalità e le prospettive di crescita. L’Arsenal, con l’arrivo di Arteta, potrebbe toglierlo dal mercato e valorizzarlo. Con Emery c’erano stati degli screzi”.

SCHIRA SUI RINNOVI, CESSIONI ED EVENTUALI ACQUISTI

”Sui rinnovi c’è stato un po’ di disgelo rispetto alle ultime settimane, ma c’è ancora da discutere. Con Mertens c’è ancora un po’ di distanza. Forse con Callejon è più facile avvicinarsi, anche se bisogna capire cosa vuol fare Gattuso, se lo spagnolo sarà imprescindibile o se ci sarà un cambio di rotta. Sono discorsi che saranno affrontati a gennaio. Si parla tanto di un interessamento per Politano. Uno tra Younes e Llorente potrebbe andare a giocare altrove, anche perchè in attacco sono tanti. Il cambio di prestiti Llorente-Politano è possibile, anche se onestamente ad oggi non mi sembra tra le priorità del Napoli. Potrebbe essere un’operazione last minute, ma non la vedo calda come pista”. Conclude Schira.

