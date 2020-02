Pistocchi avvisa Piccinini: “Io ultimo a dire cose scomode su Nedved…”

Il giornalista risponde all’attacco dell’ex telecronista al vice presidente della Juventus

In merito alla polemica scatenatasi ieri tra il presidente Commisso e Pavel Nedved dopo il match tra Juventus e Fiorentina, è intervenuto via social Sandro Piccinini : “Per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose nei confronti degli arbitri”, ha scritto su Twitter l’ex telecronista di Mediaset.

Dopo queste parole è arrivato il commento di Pistocchi ad alimentare la polemica, questo il suo post: “Attento Sandro: l’ultimo che ha detto qualcosa di scomodo su Nedved sono stato io….e sai bene come è andata a finire“. Il giornalista si riferisce al fatto che per alcune critiche sollevate ai bianconeri non è più riuscito più a collaborare con le maggiori piattaforme come prima e non lo ha mai nascosto.

