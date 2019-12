Soumarè-Napoli – La pista si complica, due club di Premier sul centrale

Mercato Napoli – Si complicano le cose, può sfumare anche Soumarè.

Mercato Napoli – Il Corriere dello Sport riporta in merito alle vicende di mercato degli azzurri soffermandosi sull’affare Soumarè, centrale del Lilla:

“Il Napoli sogna di rivedere Ghoulam correre come due anni fa, ma teme che almeno per il momento non sia possibile: l’algerino in Francia ha estimatori veri, il Lione e il Marsiglia sembra ci abbiano provato o ci stiano riflettendo e dunque, dovesse accadere seriamente, cadrebbero gli ostacoli e si aprirebbe la corsia di sinistra anche per un arrivo. In Francia c’è un calciatore che al Napoli piace da impazzire ed è Boubakary Soumaré (21 a febbraio) per il quale, nell’estate scorsa, la discussione è stata avviata e poi è rimasta lì. Ma i ricchi inglesi si sono portati avanti, hanno alimentato l’asta e ora è complicatissimo pensare di poter competere con Manchester United e con Tottenham.”

