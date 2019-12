Tweet on twitter

Calciomercato Napoli, Elmas nel mirino del Besiktas: la situazione

Elmas piace al Besiktas. È arrivato da poco in azzurro, ma Eljif Elmas può già partire. Il centrocampista classe ’99, macedone, ha già le sirene di altri club su di lui. Su tutti, l’interesse del Besiktas. Secondo l’emittente RadyoSpor, il Besiktas avrebbe già formulato la prima offerta per il macedone. Un prestito per 18 mesi con diritto di riscatto che il Napoli avrebbe già rifiutato.

L’intenzione degli azzurri è infatti quella di non privarsi di Elmas.

