Calciomercato Napoli, Koulibaly pronto alla cessione: De Laurentiis non si oppone

Kalidou Koulibaly non sta disputando una delle sue migliori stagioni, tra espulsioni e qualche disattenzione di troppo pare infatti che la sua quotazione stia calando. Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente De Luarentiis starebbe valutando l’idea di privarsi del suo difensore più forte prima che il costo del cartellino costringa il Napoli a svenderlo.

Sulle tracce di Koulibaly ci sono tanti club, tutti titolati e di un certo calibro. Tra tutte in vantaggio c’è il Manchester United, squadra che già lo scorso anno presentò un’offerta da 100 milioni per il senegalese. L’impressione è che il Napoli non riuscirà più a venderlo a una cifra così alta, Koulibaly potrebbe partire con un’offerta pari ai 65-70 milioni di euro. Le altre squadre interessate sono tutte inglesi: Chelsea , Tottenham, Arsenal e l’Everton di Ancelotti vorrebbero aggiudicarsi Koulibaly. Inutile sottolineare che una separazione tra Koulibaly e Napoli potrà avvenire solo al termine della stagione e non a gennaio

