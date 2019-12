Napoli, controproposta di rinnovo per Mertens: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è ancora detta l’ultima parola sul rinnovo di contratto di Dries Mertens. Pare che il belga abbia rifiutato un’offerta del Borussia Dortmundmettendo al primo posto sempre la scelta Napoli.

Il dialogo tra la società e il belga non decolla, difficilmente le cose possono andare diversamente se il 14 azzurro non accetta l’offerta di De Laurentiis. Il patron azzurro ha offerto a Mertens un biennale da 4 milioni l’anno più eventuali bonus, l’attaccante però vorrebbe percepire intorno ai 5 milioni, proprio questo è il motivo che ha frenato la trattativa di rinnovo del contratto. La sensazione è che il folletto belga andrà via a fine stagione, nonostante Gattuso stia spingendo per tenerlo ancora

