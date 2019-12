Calciomercato Napoli, spunta l’ipotesi Carrasco: la situazione

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli starebbe sondando il terreno per Carrasco del Dalian di Marek Hamsik. Il calciatore vorrebbe tornare a giocare in Europa, l’evolversi di una possibile trattativa però dipenderebbe molto da Mertens e Callejon.

Il calciatore belga ha espresso più volte di aver capito che è il momento di lasciare la Cina per godersi gli ultimi anni di carriera giocando in campionati di maggiore difficoltà. Per Carrasco le ipotesi sembrano essere due: un possibile ritorno all’Atletico Madrid oppure un approdo in Italia, sponda Napoli. Tanto dipenderà però dal futuro di Mertens e Callejon, i due beniamini azzurri sono corteggiatissimi dall’Oriente. Per lo spagnolo il Dalian vorrebbe dire ritrovare Rafa Benitez, allenatore che l’ha portato e fatto esplodere al Napoli. I tempi stringono, la suggestione Carrasco in casa Napoli però esiste, bisognerà capire come potrà evolversi una possibile trattativa

