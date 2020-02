Marassi pronto alla sfida, prevista buona cornice di pubblico

L’appello di Ranieri che firmerebbe per un pari

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Il secolo XIX, il Ferraris questa sera potrebbe offrire una bella cornice di pubblico per Samp-Napoli. Complice anche la promozione del 3×2 adottata dal club blucerchiato, fino a ieri la prevendita registrava 2 mila biglietti venduti di cui 700 per il settore ospiti, la vendita dei tagliandi continuerà anche nella giornata odierna e si preved che in molti approfitteranno di questa iniziativa. Ranieri ha fatto il suo solito appello rivolto ai tifosi, dicendo che in match del genere l’apporto dei tifosi è fondamentale. Lo stesso tecnico testaccino sa che vincere sarebbe importante ma anche un pareggio sarebbe accolto come un risultato molto positivo, anche se alla vigilia di una partita non ha mai detto di giocare per il pari.

