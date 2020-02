Napoli, report allenamento e convocati: c’è Mertens!

Napoli, Politano, Koulibaly, Maksimovic e Mertens nei 22 convocati, out Fabian e Younes

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri -come riporta il sito ufficiale del club- hanno preparato il match di Marassi contro la Sampdoria in programma domani per il “monday night” della 22esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente lavoro tecnico tattico ed esercizi di contrapposizione di gioco.

Chiusura con situazioni di sviluppo su calcio da fermo. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam. Fabian e Younes non si sono allenati per l’influenza.

I convocati di Gattuso: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano.

