Nedved risponde a Commisso: “Le sue parole fanno male al calcio”

Il portale “ilbianconero.com” riporta la risposta del vicepresidente Juve Nedved alla dichiarazioni del presidente della Fiorentina Commisso.

Nedved ha invitato a pensare prima di fare certe dichiarazioni. In precedenza il patron viola aveva dichiarato di essere disgustato di vedere partite decise dagli arbitri e non dai ragazzi in campo, rimarcando che un club che spende 350 milioni dovrebbe vincere sul campo, le parole dell’ex calciatore di Lazio e Juventus:

“La Juventus risponde che siamo stufi di questo andamento, già da un po’ si usa la Juventus in modo sbagliato, perché la Juventus vince sul campo. Sorpreso? Non so, noi cerchiamo di stemperare gli animi, tante volte abbiamo cose da dire, ma cerchiamo di stare calmi. Non si deve entrare e dire questo subito dopo le partite, bisogna prendersi un po’ di tempo e pensarci bene, perché credo che abbiamo meritato questa vittoria. Una partita giocata bene da entrambe, ma la Juve è stata più forte”. “Dobbiamo prenderci una tazza di tè. Capisco che sei su di giri, ma non si fanno certe dichiarazioni, fanno male al calcio e allontaniamo la gente dagli stadi, da questo sport che è bellissimo.

