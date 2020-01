Ultim’ora – Amrabat non si sblocca, l’alternativa è Nandez

Stando a quanto riportato in esclusiva da calciomercato.it, il Napoli sonda il terreno per il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez

Nandez, così come per Rrahman, potrebbe restare nell’attuale club in prestito, i dettagli:

“Il primo nome sulla lista del ds Giuntoli è quello di Sofyan Amrabat: dopo aver trovato un accordo con l’Hellas Verona per circa 23 milioni di euro, però, la trattativa sta vivendo uno stallo a causa della clausola rescissoria da 40/50 milioni di euro che gli agenti del calciatore vorrebbero inserire nel nuovo contratto, ritenuta troppo bassa dai partenopei. Il sodalizio di De Laurentiis, quindi, ha iniziato ad allacciare i contatti per la possibile alternativa al marocchino: in queste ore, gli azzurri hanno incassato il sì di Nahitan Nandez, per il quale il Cagliari ha sparato però altissimo (circa 40 milioni di euro). Il Napoli potrebbe proporre ai sardi un’operazione in stile Rrahmani, acquisendo ora il cartellino dell’uruguaiano (che ha dato la sua disponibilità) e lasciarlo in prestito fino a giugno in rossoblù.”

