L’analisi del mercato azzurro, tra presente e futuro

Il Napoli Re di Gennaio a suon di milioni

Storicamente il rapporto tra il mercato di Gennaio e il Napoli non è mai stato tra i migliori, con i tifosi azzurri che molte volte hanno contestato l’operato della società. Quella di quest’anno si può tranquillamente definire la miglior sessione invernale di sempre, dove la società azzurra ha effettuato molte operazioni importanti nel tentativo di regalare a Gattuso giocatori funzionali alla sua idea di calcio.

In estate è annunciata una vera rivoluzione che potrebbe passare per qualche cessione di qualche pezzo da novanta. Sicuro partente è Callejon, al quale la società non ha offerto il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Insigne dovrebbe ancora far parte del progetto azzurro mentre per Koulibaly ed Allan ancora non è stato deciso nulla, con il brasiliano in vantaggio per la cessione. Mertens, anche lui con contratto in scadenza, ha molto mercato sia all’estero che in Italia ma il Napoli spera ancora di trovare l’accordo per il rinnovo.

Zielienski e Milik insieme a Maksimovic, hanno il contratto in scadenza a giugno 2021 con il Serbo che al contrario dei compagni sarebbe il più vicino alla firma.

Gli acquisti di gennaio hanno anticipato quello che potrebbe essere il mercato estivo. Il Napoli ha già concluso l’arrivo per Rrahmani difensore del Verona e di Petagna attaccante in forza alla Spal, che arriveranno a giugno. Per l’immediato invece, si è deciso di investire su giocatori le cui caratteristiche non erano presenti in rosa. E cosi gli arrivi di Demme e Lobotka per il centrocampo vanno a dare geometria al centrocampo azzurro, mentre Politano offre una nuova e valida soluzione offensiva a Gattuso. Se si vuol muovere una piccola alla critica a questa sessione di mercato, è la cattiva gestione del caso Ghoulam. Le reali condizioni fisiche dell’esterno algerino non sono mai state molto chiare, con la società che ha sempre dichiarato infortuni muscolari. Dal canto suo il giocatore ha rifiutato tutte le destinazioni offerte, bloccando il Napoli sul mercato. Senza un arrivo sull’out mancino di difesa è molto probabile che vengano chiesti gli straordinari a Mario Rui oppure lo spostamento di fascia al ritrovato Hysai. La speranza è sempre che Ghoulam torni quello di una volta ma al momento resta davvero difficile.

Il Napoli ha investito una cifra che sfiora i 100 milioni, basterà per risollevare le sorti in classifica e salvare la stagione?

