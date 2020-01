Ritiro Napoli – Ipotesi addio a Castel Volturno

“Più che un ritiro è sembrato un pigiama party, sfruttato per confessarsi, per guardarsi in faccia e semmai anche dentro: ma nell’una e mezza di ieri, dopo essere stati lì a chiacchierare del proprio malessere oscuro, ognuno a casa. La malattia del Napoli ha origine sconosciute, sarà tattica o tecnica, sarà ambientale o magari banalmente psicologica o magari è la somma di ciò che si respira in quello stanzone sgretolato e persino avvelenato, dal quale non s’intravede più un orizzonte. Il Napoli ha scelto di vivere un ritiro insolito, se ne è andato a Castel Volturno per una notte, poi è rimasto a dialogare tra sé e sé; e se il campo dovesse, invece, domani sera riprodurre gli effetti sgradevoli della crisi, un ritiro autentico, persino lontano dal Centro sportivo, sarebbe un’eventualità da considerare. È una chiamata alla responsabilità che la squadra si è data, un segnale da assorbire (e anche da lanciare all’esterno) per cercare di trovare una reazione che la lasci evadere da quel labirinto nel quale è piombata ormai da mesi. Ma è anche una scelta che, in vista poi della sfida con la Juventus, potrebbe essere egualmente adottata, anche per tentare di non avere né rimpianti né alibi raccolti nell’inconscio”.