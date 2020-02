Sky – Compagnoni ci crede: “Barcellona? Per il Napoli è il momento giusto”

Sky – Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista dell’emittente satellitare, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’incontro di Champions tra Napoli e Barcellona

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Ecco quanto detto dal giornalista a proposito della gara che vedrà impegnato il Napoli contro il Barcellona: “I blaugrana sono una squdra pazzesca e se giocano come ci hanno abituati non ce n’è per nessuno. Ma tecnicamente ci sono problemi, hanno diversi infortuni e in società c’è una confusione totale. Dunque, per dire: se c’è un momento per poter pensare all’impresa contro il Barcellona, è esattamente questo…” ha concluso il giornalista.

