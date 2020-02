Lecce-Torino 4-0, ora Mazzarri rischia grosso!

Crollo verticale del Torino di Mazzarri

Dopo la sconfitta per 7-0 patita in casa la settimana scorsa contro l’Atalanta, il Torino oggi ha perso per 4-0 contro il Lecce.

In rete sono andati Deiola, Barak, Falco e Lapadula su rigore. Per il Toro oltre al danno anche la beffa: Simone Verdi a metà del primo tempoha dovuto lasciare il campo per infortunio muscolare, l’ennesimo. A questo punto la situazione di Mazzarri diventa molto delicata: undici gol subiti in sette giorni sono davvero tanti e la sua panchina potrebbe essere messa in discussione.

