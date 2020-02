Napoli – Milik, manca ancora l’intesa per il rinnovo del contratto

Milik ed il Napoli si sono ravvicinati, ma devono continuare e trattare per il rinnovo contrattuale del giocatore

I rinnovi contrattuali dei calciatori del Napoli con la società azzurra sono l’argomento attuale su cui si concentrano i diretti interessati, gli addetti ai lavori, i media e la tifoseria partenopea.

Dopo aver riportato, varie volte, le situazioni riguardanti Mertens e Callejon, ora l’attenzione si è spostata a Arek Milik.

L’attaccante del Napoli Arek Milik non ha giocato nell’ultimo match contro il Cagliari perchè non al top della condizione fisica. Intanto, scrive La Gazzetta dello Sport, non c’è ancora intesa per il rinnovo del contratto, le parti non si sono avvicinate nel corso delle ultime settimane e dunque continueranno a trattare per provare a raggiungere un accordo.

