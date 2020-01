Sky – Napoli-Inter, pessima notizia da Castel Volturno. Le ultimissime

Napoli-Inter, in dubbio la convocazione di Dries Mertens

Notizie Calcio Napoli – Il giornalista Francesco Modugno ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, riguardo la gara Napoli-Inter, filtra una pessima notizia:

“Per Koulibaly ci sono stati un poì di progressi ma è difficilissimo vederlo in campo. Non so se nelle idee di Gattuso possa esserci anche Di Lorenzo centrale con Hysaj a destra ma al momento ipotizzo la coppia centrale Manolas-Luperto. Mertens? Non sta benissimo, non so se verrà convocato”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lobotka – L’ultima richiesta del Celta fa saltare Adl dalla sedia

Mercato Napoli – Rodriguez verso l’Olanda

Biscardi: ”Napoli, prossima estate decisiva, De Laurentiis dovrà gettare la maschera”

Futuro in Bundesliga per Cristiano Ronaldo

Gattuso può sorridere, recuperato Fabian Ruiz

Clamoroso – De Laurentiis potrebbe vendere il Napoli!

Arek Milik – Accordo vicinissimo col Napoli fino al 2024

Il Napoli mette nel mirino Kumbulla del Verona

Calciomercato – De Laurentiis e il sogno Castrovilli

Radio Marte – Napoli rende omaggio a Pino Daniele

La Fiorentina si fa sotto per Politano, il Napoli è avvisato

Lobotka-Napoli – Le parti sono più vicine, si può chiudere

Rai Sport – Giuntoli non prenderà Vertonghen, ecco il motivo

Calciomercato – De Ligt potrebbe lasciare la Juventus

Juventus – Spina rinnovi, rischio partenza a parametro zero

Pardo: ”Per il Napoli è ancora possibile centrare la Champions”

Pistocchi sul VAR: “Hanno ucciso un sistema in coma”

Mario Rui: “Contro l’Inter saremo al 100%, vogliamo cambiare rotta! Pronti ad accogliere nuovi innesti. Il Barça? Un sogno affrontare i più forti!”

Juventus-Cagliari, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie A

Calciomercato Napoli, spunta Igor per la difesa

Ti potrebbe interessare anche:

In Congo è in corso la più grande epidemia di morbillo del pianeta