Allan – Quattro le opzioni per il futuro

Il brasiliano Allan è tornato ad allenarsi così come è nelle corde di Gattuso, pace fatta, almeno per il momento.

Le ombre di mercato intorno ad Allan non si sono mai allontanate. Sulle orme dell’ex Udinese ci sono 3 top club europei, la redazione di calciomercato.it ricostruisce i possibili scenari di mercato, tra i quali aggiungiamo la permanenza a Napoli:

“Pace fatta o almeno una tregua: Allan è pronto a riconquistare la fiducia di Gattuso dopo essere rimasto a guardare i suoi compagni in Cagliari-Napoli. “Allan ha camminato e quindi resta a casa” le parole dell’allenatore alla vigilia della trasferta sarda che hanno motivato l’esclusione anche dai convocati dell’ex Udinese.

Una decisione arrivata al culmine di settimane in cui il calciatore non è mai apparso concentrato e desideroso di conquistare un posto in squadra.

Così è arrivata la non convocazione con tanto di motivazione pubblica per far sì che il messaggio arrivasse anche al resto della squadra: gioca solo chi suda e lavora come vuole Gattuso. E Allan deve aver recepito il segnale tanto che domenica ha svolto in solitaria una lunga seduta di allenamento e il giorno dopo si è scusato con l’allenatore. Pace fatta e il brasiliano pronto a riprendersi una maglia da titolare, almeno fino a maggio: al termine della stagione, infatti, il destino del 29enne appare segnato. Quasi certa la sua cessione, resta da vedere quale sarà la squadra che riuscirà ad accaparrarselo: in Italia si è parlato di Juventus (dove ritroverebbe Sarri) e Inter, ma anche l’estero con l’Everton di Ancelotti in prima fila e magari un possibile ritorno di fiamma del Psg. Intanto c’è la tregua con Gattuso e un finale di stagione da onorare.”

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts